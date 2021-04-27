Полиция пришла к корреспонденту «Эха Москвы»

Полиция пришла домой к корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко, который работал 21 апреля на улицах Москвы и освещал акцию протеста. От него требуют явиться в ОВД и предъявить редакционное задание и пресс-карту, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Всем семерым корреспондентам «Эха», работавшим 21.04 на улице, приготовиться», — отметил он.

Овчаренко в эфире уточнил, что полиция приходила по адресу его регистрации, где он не проживает. Родственникам никакой повестки не выдали, но сообщили, что журналист должен явиться в отдел полиции на опрос.

Сегодня утром полиция дома задержала журналиста телеканала «Дождь» Алексея Коростелева. Его увезли в отдел для составления протокола за участие в несогласованной акции протеста, на которой он работал как журналист. У него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса».

Вечером в понедельник сотрудники полиции задержали доктора исторических наук, религиоведа, профессора РГГУ Александра Агаджаняна, политика Леонида Гозмана. Писателя Дмитрия Быкова вызвали в отдел полиции для составления административного протокола об участии в митинге.