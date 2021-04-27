Бразильский регулятор отказал в допуске «Спутнику V»

Бразильский регулятор Anvisa отказался от импорта российской вакцины «Спутник V», запрошенной губернаторами штатов, для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Члены правления фармрегулятора единогласно решили отказать в допуске из-за «неотъемлемых рисков» и «серьезных дефектов», уточняет DW. Разработчики вакцины не предоставили достаточного объема информации, который подтверждал бы ее надежность, качество и эффективность, говорится в решении Anvisa.

Решающим аспектом стало наличие в вакцине аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является дефектом.

При этом Национальная техническая комиссия по биобезопасности Бразилии, связанная с Министерством науки, техники и инноваций, одобрила коммерческое применение российской вакцины. Комиссия разрешила открыть производство вакцины в стране.

«Затягивание принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», — прокомментировали разработчики вакцины решение бразильского регулятора. Также они говорят, что в 2020 году США пытались воспрепятствовать приобретению Бразилией российской вакцины в рамках общих усилий Вашингтона по противодействию «дурному влиянию» на государства Северной и Южной Америки.