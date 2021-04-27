Из-за акции в поддержку Навального задержали журналиста «Дождя»

Журналиста телеканала «Дождь» Алексея Коростелева полиция задержала и дома и увезла в отдел для составления протокола за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля, на которой он работал как журналист. У него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью «Пресса», отмечают в редакции.

Коростелев сообщил, что полицейские показали ему видео с акции, на котором якобы заснят он. «Но меня там нет», — утверждает он.

21 апреля по всей России прошли акции с требованием допустить гражданского врача к Алексею Навальному. В Москве через несколько дней полиция начала приходить домой к участникам митинга и составлять на них административные протоколы. Так, вечером в понедельник сотрудники полиции задержали доктора исторических наук, религиоведа, профессора РГГУ Александра Агаджаняна, в полиции оказался и политик Леонид Гозман. Писателя Дмитрия Быкова вызвали в отдел полиции для составления административного протокола об участии в митинге.