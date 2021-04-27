Россия до конца мая выйдет из Договора по открытому небу

Россия до конца мая завершит процедуры выхода из Договора по открытому небу, сообщил руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу. По его словам, правительство России в ближайшие дни представит законопроект о денонсации ДОН президенту, а затем документ будет передан на рассмотрение в Федеральное собрание, передает «Интерфакс».

«Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая», — сказал Гаврилов.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 страны. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. В ноябре 2020 года США вышли из ДОН. В январе 2021 года российский МИД объявил о начале процедуры по выходу России из Договора по открытому небу.