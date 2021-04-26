Андрей Лошак: Курс у Путина один — террор для удержания власти

Мне пишет приятель в ЛС: Андрей, у тебя депрессия. Сходи к врачу. И завязывай с политотой, гуляй больше на улице, дыши весенним воздухом, в конце концов весна на дворе! А я не могу так. Не умею наслаждаться весенним воздухом, когда вокруг меня разматывают колючую проволоку.

Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому. При этом приостановила работу штабов до решения суда по иску о признании сторонников Навального экстремистами. Эти новости еще недавно казались невозможными, а вот они уже - новая норма. И эта норма сдвигается каждый день.

Сегодня например пришли к моей крестной Анне Борзенко, матери и бабушке всех многочисленных и прекрасных Борзенок, кого-то из них вы обязательно знаете. Говорят, пройдемте с нами - вас зафиксировали камеры на митинге 21 апреля. Про эти камеры хочется сказать отдельно. Симоньян уже на следующий день после митинга репостила Андрея "знакомый опер сказал" Медведева, где тот с воодушевлением рассказывал, что "судя по тому, с какой скоростью идёт деанон участников митинга, к вечеру всех перепишут".

Несколько выводов из этого. Во-первых, программистам надо из России вовремя уезжать - чтобы их разработки не использовались для таких вот поскудных целей. Я разговаривал с разработчиком приложения Findface Артемом Кухаренко в тот момент, когда его действительно крутой алгоритм распознавания лиц поставил себе на вооружение ДИТ мэрии Москвы. Он уверял меня, что ловить будут только преступников. Нет, Артем, с помощью вашей разработки ловят студентов и многодетных матерей, протестующих против беззакония. Во-вторых, очевидно, что массированная цифровая слежка — это часть спецоперации по нейтрализации оппозиции накануне выборов. 21 апреля "активные мероприятия" велись на небывалом прежде уровне. Были задействованы камеры наблюдения, биллинг, система "Паутина" (созданная для отслеживания угнанных машин!) и так далее. Теперь они похоже настроены прийти ко всем 25 тысячам участников митинга в Москве. Кому-то пропишут 15 суток, кому-то 15 тысяч, а кому-то и 300 (если повторный штраф). Сторонники Навального оказались в положении уйгуров в Синьцзяне - дискриминируемого меньшинства, которого опутали системами электронной слежки и пытаются лишить идентичности. И это безусловно сработает. Мы больше не увидим десятков тысяч людей (что и без того было ничтожно) на митингах в поддержку Навального и его команды. Возможно, мы и тысяч не увидим. Страх - самое результативное орудие принуждения.

В следующем же посте Симоньян глумливо пишет: "60 тысяч? Смеялись всем омоном" и репостит глубокую мысль "любимца" беларусского народа Придыбайло: "протест сдулся". Она даже не понимает, что между cообщениями о том, что "всех к вечеру сдеаноним" и "снова никто не пришел" есть прямая связь. Что на самом деле иронизировать над малочисленностью протеста в таких условиях — это все равно что обвинять в трусости узников концлагеря, которых под дулами автоматов ведут в газваген. Ложь и страх - главные скрепы государственного террора. Они хотят, чтобы мы как в 30-х начали вздрагивать при звуках шагов на лестнице (хотя пока презрения больше, чем страха, — это важное отличие двух эпох, которые становятся все ближе). Давайте честно признаемся себе, что при этой власти по-другому уже не будет. Курс у Путина один - террор для удержания власти. Забудьте про оттепель, либерализацию, реформы, экономический рост и так далее. Если здесь что-то и будет процветать, то только коррупция и полицейщина. Мертвечина победила жизнь. Каждый год - очередное ухудшение, новый пролет по лестнице вниз. Если вы не заметили, мы так живем последние 9 лет, начиная с 3-го срока Путина. 20-й год из 21-го кажется еще ничего, жить можно было, про 21-й можно будет то же самое сказать из 22-го и так до бесконечности, пока люди в России не поймут, что политика — это не политота. Политика — это ваша жизнь

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