Лондон ввел санкции против 14 россиян

22 человека из шести стран попали под новые международные антикоррупционные санкции Великобритании попали, в списке 14 граждан России, которые причастны к делу юриста Сергея Магнитского.

В реестр включены: замруководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители налоговых инспекций Москвы Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор «Гранд-Актив» Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, совладельцы «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин. Они причастны к «хищению суммы эквивалентной $230 млн госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году».