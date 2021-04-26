Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей

Решение вынес Симоновский районный суд Москвы, сообщил в Twitter адвокат юриста Владимир Воронин.
Соболь задержали утром 21 апреля, отвезли в отдел полиции и составили на нее протокол за участие в эфире «Эха Москвы» 19 апреля. Полицейские сообщили, что они призывала «неограниченный круг лиц» принять участие в акции в поддержку Навального. В рапорте не приводились цитаты, а защитник Соболь писал, что в выступлении не было ни слова о митинге, речь там шла о состоянии Алексея Навального и иске о признании связанных с политиком организаций экстремистскими. Об акции Соболь говорила, что «никто не хочет выходить на митинги, особенно когда власти угрожают дубинками и люди на митинги выходят от отчаяния», но не называла ее дату.