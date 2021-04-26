Россия высылает украинского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве. Он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ. В заявлении говорится, что решение вызвано «недружественными действиями украинской стороны» и «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

19 апреля Киев объявил о высылке сотрудника российского посольства после того, как Москва выслала украинского консула в Санкт-Петербурге. Александра Соснюка задержали 17 апреля, сообщалось, что это произошло якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Ранее сегодня стало известно о высылке из Москвы сотрудника итальянского посольства в ответ на зеркальные действия Рима. Кроме того, о высылке российского дипломата сообщила Румыния. Причиной назвали «действия и активность, которые идут вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года».