Россия вышлет итальянского дипломата в ответ на действия Рима

Один из дипломатов итальянского посольства в России должен покинуть страну в течение суток. Об этом заявил МИД РФ.

На сайте ведомства говорится, что из страны вышлют помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии. Сообщалось, что это — ответная мера «на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме».

Ранее итальянские власти объявили о высылке двух дипломатов российского дипведомства. 31 марта стало известно, что одного из офицеров, работающих при посольстве РФ в Риме, вместе с капитаном ВМС Италии подозревают в шпионаже в пользу России.

Также сегодня стало известно о высылке российского дипломата из Румынии. Там объявили персоной нон-грата советника военного атташе дипмиссии в Бухаресте Алексея Гришаева. «Интерфакс» сообщает, что причиной стали «действия и активность, которые идут вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года».

17 апреля стало известно, что Чехия вышлет 18 российских дипломатов из-за скандала со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в организации которого подозревают российские спецслужбы. Москва в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства. После этого страны Балтии выслали четверых российских дипломатов, из солидарности с Прагой трех сотрудников посольства также объявила персонами нон грата Словакия. Кроме того, в середине апреля 10 сотрудников российского посольства выслали из США, еще трое уехали на родину из Польши.