Мосгорсуд разрешил редактору DOXA прогулки

Мосгорсуд смягчил меру пресечения редактору DOXA Армену Арамяну, журналисту разрешили прогулки с 8 до 10 утра. В остальной части меру пресечения оставили без изменений, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

Арамяна обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Ранее ему, как и другим фигурантам дела, суд запретил с 00 часов до 23:59 выходить из дома.

Защита отмечала, что Басманный суд необоснованно сделал вывод о причастности Арамяна к уголовному делу, поскольку ни один несовершеннолетний, который фигурирует в материалах дела, «не подтвердил ни факт знакомства с редактором DOXA, ни о своей осведомленности о его деятельности, ни о возникновении своего мотива принять участие в митинге в связи с публикацией видеоролика». Адвокат также приобщил к материалам дела около 1800 поручительств.

14 апреля в редакции DOXA и по местам жительства его сотрудников прошли обыски. Причиной стало дело о вовлечении подростков в совершение противоправных действий —речь идет о видеоролике в поддержку учащихся, на которых оказывалось давление в школах и вузах и-за участия в митингах. Ранее DOXA удалила этот ролик по требованию Роскомнадзора. Суд избрал для Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич меру пресечения в виде запрета определенных действий: им нельзя выходить на улицу с 00:00 до 23:59 до 14 июня и пользоваться интернетом. Фактически это означает домашний арест. За редакцию DOXA вступились СМИ, мировые ученые и студенты ЕУ в Петербурге. Сообщается, что СК решил вызывать сотрудников журнала на допросы ежедневно до конца мая.