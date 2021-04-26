Работу петербургского Союза кинематографистов приостановили из-за нарушений на «Артдокфесте»

Суд на 30 суток приостановил деятельности Союза кинематографистов Петербурга из-за нарушений на «Артдокфесте». Показы фестиваля документальных фильмов в этом городе сорвали полиция и Роспотребнадзор.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила в своем Telegram-канале, что организацию признали виновной по статье о нарушении санитарных правил. Также там опубликовали фото, на которых в зале сидят зрители, некоторые из них находятся без масок.

Наказание действует с 3 апреля, когда полиция и Роспотребнадзор пришли на открытие фестиваля, сорвали сеансы и опечатали залы петербургского Дома кино. Таким образом, работа кинотеатра возобновится 3 мая. Иск к Союзу кинематографистов подавало санитарное ведомство.

«Мы очень сильно пострадали от пандемии, так как долго не могли работать. Сейчас работаем с ограничениями. Между тем, мы нанесли разметку везде, где только можно в Доме кино. Нашли еще одну уборщицу, купили дополнительные диспенсеры. Требования, чтобы они были у каждого зала, в законе мы не нашли», — цитирует представителя Союза кинематографистов «МБХ Медиа».

На следующий день после срыва показов в Доме кино другая площадка фестиваля, «Лендок», объявила об отмене сеансов. Там это объяснили желанием избежать провокаций и закрытия. Режиссер Александр Сокуров публично предлагал провести показы на своей площадке «Ленфильму», но там отказались, объяснив это плотным графиком.