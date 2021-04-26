Зеленский призвал пересмотреть Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за пересмотр Минских соглашений 2015 года, направленных на урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, передает VTimes.

«У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, внести в него коррективы. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость этого процесса имеет значение», — заявил украинский президент. — Минский процесс должен быть более гибким. Он должен служить целям сегодняшнего дня, а не прошлого».

Зеленский также призвал расширить состав Нормандской четверки, включив в него США, Великобританию и Канаду, и сообщил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. «Нас не волнует место встречи, нас волнует ее содержание», — заявил Зеленский.

Кремль настороженно отнесся к предложению изменить формат Минских соглашений. «Это очередной тревожный сигнал», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, реформировать минский процесс, не положив ему конец, невозможно.