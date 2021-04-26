Гостелеканал Белоруссии показал признания обвиняемых в перевороте

Признания обвиняемых по делу о перевороте в Белоруссии показали в эфире гостелевидения. В видео фигурируют политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович и лидер оппозиционной Партии БНФ Григорий Костусёв.

DW пишет, что в эфире госканала показали двухсекундные фрагменты с их репликами, на которых каждый говорит, что признает себя виновным. Ранее всем троим, а также еще одному неназванному человеку предъявили обвинения в заговоре с целью захвата власти в стране.

Федуту и Зенковича задержала ФСБ РФ в Москве 13 и 14 апреля. Сообщалось, что они якобы планировали свергнуть власть в Белоруссии и готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Президент республики обвинил во всем спецслужбы США. Стоит отметить, что с 1994 года он неоднократно сообщает о подготовке покушений на его жизнь, за это время были устранены несколько политических конкурентов Лукашенко.

Сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о «всех необходимых» доказательствах покушения на президента Белоруссии. На выходных стало известно, что Лукашенко намерен в ближайшее время подписать декрет, который в случае его смерти передаст полномочия Совету безопасности.