Аркадий Дубнов: Чернобыль сегодня взорвался 35 лет назад

Кто из нас, живущих тогда и уже взрослых, помнит, как он встретил это известие...

Пальцев одной руки хватит, чтоб сосчитать в мире число людей, в тот страшный день понимавших весь ужас случившегося.

И ещё меньше людей, смевших представить тогда, что это предпоследний звонок прозвенел по Союзу ССР, ему не суждено было пережить катастрофу

Так прилетает тот самый «чёрный лебедь» Нассима Талеба, а мы не узнаЕм его в лицо.

Вот и сейчас где-то в гнездовье крылышки оправляет такой черненький птенчик, пока мы дядюшку Оскара обсуждаем и дядьку Лукашенко троллим...

И вдруг х@рак!

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