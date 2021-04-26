Леонид Волков: Нет такой организации «Общественное движение «Штабы Навального»

Это очень трудно, как-то комментировать бред черногорского прокурора Попова, но все-таки я хочу обратить внимание на два момента.

1. Нет такой организации "Общественное движение "Штабы Навального". Ну просто никогда не существовало. Есть конкретные юридические лица (такие же, как ФБК*). Что он хочет приостановить? Факт: в этом решении просто ПРИДУМАНА несуществующая организация.

2. Прокурор Москвы пишет, что на сайтах "Штабов Навального" размещаются экстремистские материалы. "Экстремистским" признать материал может только суд. Ни об одном решении суда, которым бы признавался бы экстремистским хотя бы один из сотен материалов, выпущенных штабами, мне не известно. Потому что ни одного такого решения нет. То есть прокурор Попов просто тупо врет в своем решении, а точнее не врет, а клевещет.

Еще раз: это просто какие-то мелочи, которые иллюстрируют общую степень безумия. Бессудность, произвол, полное отсутствие попыток держаться хотя бы приблизительно в рамках закона. Почему? Ответ совершенно ясно дан в решении "суда" — чтобы не выпускали расследования, чтобы не проводили митингов, чтобы не участвовали в выборах. Любой ценой.

План дальнейших действий мы выработали и уже начинаем реализовывать, в ближайшие дни подробно об всем расскажем.

***

Давайте еще раз.

Есть ФБК* (это фонд), деятельность фонда может приостановить только суд. Есть Штабы Навального — это тоже фонд (другой), но прокурор Москвы Попов почему-то решил, что это «общественное движение» (просто ПРИДУМАВ его), а вот деятельность движения уже может приостановить сам прокурор, без суда.

Соответственно, сегодня

1) прокурор «приостановил деятельность» (несуществующего в природе) «общественного движения Штабы Навального»

2) а суд по иску прокурора наложил обеспечительные меры по ФБК*, а само приостановление суд оформит в четверг, 29 апреля.

При этом обеспечительные меры эквивалентны фактическому приостановлению деятельности: блокировка счетов, запрет публикаций в Интернете и т.д., то есть различие чисто техническое.

Итого, сегодня:

Прокуратура «приостановила» работу штабов.

Суд фактически приостановил работу ФБК* (а формально это сделает в четверг).

Мы же запустили соответствующие организационные процедуры, к которым готовились с пятницы, 16 апреля, когда стало известно о грядущих запретах.

*ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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