«Открытые медиа»: Rutube блокирует ролики о семье и имуществе Путина

Российская платформа Rutube заблокировала два видеоролика о предполагаемой дочери Владимира Путина Луизе Розовой и окрестностях дворца под Геленджиком. Об этом сообщили «Открытые медиа».

Издание отмечает, что ролики были успешно загружены на его канал в начале апреля, прошли модерацию и были доступны почти месяц. Затем в редакцию пришло письмо о том, что видео нарушает условия пользовательского соглашения платформы, подробностей там не было.

Ранее издание сообщало, что на Rutube не удается загрузить видеорасследование команды Алексея Навального о «дворце Путина». При попытке опубликовать ролик администрация сервиса его отклоняет, при этом ролик об участниках попытки отравления оппозиционера прошел модерацию. После того как ОМ написали об этом, Rutube удалил вообще все видео из тестового канала их журналиста.

Платформа Rutube принадлежит компании «Газпром-медиа», глава которой Александр Жаров ранее заявил, что портал должен стать аналогом YouTube. В правилах портала говорится, что там запрещено публиковать видео с «призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», раскрывать «персональные данные третьих лиц», также нельзя загружать ролики с угрозами, грубостями и оскорблениями, нецензурной бранью, и видео, «противоречащие общепризнанным нормам морали», пропагандировать «нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних», размещать непристойный контент.