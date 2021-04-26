Россия заняла четвертое место по военным расходам

В 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей и превысили $1,98 трлн, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Россия, потратив $61,7 млрд, занимает четвертое место в мире по объему военного бюджета, уступая США ($778 млрд), Китаю ($252 млрд) и Индии ($72,9 млрд), передает «Новая газета». На пятом месте находится Великобритания ($59,2 млрд).

Военные расходы России растут второй год подряд — траты увеличились на 2,5%. Однако фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6% ниже, чем изначально планировались.

Расходы США растут третий год подряд — они выросли на 4,4%, что связано с ростом инвестиций в военные исследования и разработки и некоторыми долгосрочными проектами, в частности, модернизацией ядерного арсенала. Это, как говорится в отчете SIPRI, «отражает растущую озабоченность по поводу предполагаемых угроз со стороны стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия».

Военные расходы Китая растут уже 26-й год подряд — это самый продолжительный период непрерывного роста трат на военные нужны среди всех стран, проанализированных институтом. Расходы Китая выросли на 1,9%. С 2011 по 2020 год военные расходы страны увеличились в общей сложности на 76%.

В 2020 году Индия увеличила свои военные расходы на 2,1%.