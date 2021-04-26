Более 70 сторонников Навального подверглись преследованиям в России за выходные

Более 70 сторонников Алексея Навального задержали, оштрафовали или арестовали в разных регионах России за выходные. Общее число задержанных после акции 21 апреля почти достигло 2 тыс. человек.

На преследования на выходных обратил внимание глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг, он опубликовал в Facebook список тех, к кому пришла полиция в последние два дня. В числе задержанных, арестованных или оштрафованных оказались председатель «Гражданского общества» Михаил Светов, член Либертарианской партии Сергей Бойко, члены штабов Навального, акционист Павел Крисевич, политик Александр Соловьев, волонтер проекта «Немцов мост» Анна Дулевская, член Совета правозащитного центра «Мемориал»* и руководитель программы «Поддержка политзаключенных» Сергей Давидис.

По данным «ОВД-Инфо», общее число задержанных со дня митинга 21 апреля достигло по меньшей мере 1979 человек в 103 городах России.

Ранее стало известно, что уже несколько сотрудников бюджетной сферы лишились работы из-за того, что поставил метку на сайте акции в поддержку Навального.

*«Мемориал» — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.