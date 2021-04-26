В Москве либертарианцев задержали из-за баннера в поддержку Михаила Светова

Полиция в Москве задержала четверых участников «Гражданского общества» из-за вывешенного на мосту возле дома правительства баннера в поддержку председателя движения Михила Светова. «Дело против Светова — дело против гражданского общества», — гласила надпись, передает «Медиазона».

Среди задержанный Игорь Ефремов, Тихон Перхулов, Елизавета Лошак и Карита Хидэтоси.

Вечером 24 апреля силовики пришли с обыском к Светову по уголовному делу о развратных действиях, возбуженному в 2019 году из-за фотографии бывшей девушки в Instagram.