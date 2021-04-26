Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева пойдет в Госдуму

Бывшая глава Якутска Сардана Авксентьева намерена баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди».

«Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил мне сотрудничество в деле развития регионов. Я взвесила «за» и «против» — и сказала «да» — потому, что хочу позитивных перемен в стране, а еще потому, что уверена — хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам», — написала она в Instagram.По словам Аксентьевой, она готовит региональную программу партии — «в ней будет идти речь о том, как должны выглядеть здоровые отношения между центром и регионами, губернаторами и местным самоуправлением, между людьми и властью — и что для этого надо сделать».

Авксентьева ранее получила известность, будучи на посту мэра Якутска. Среди ее инициатив — продажа дорогих автомобилей городской администрации, попытка продажи здания администрации. А январе Авксентьева покинула пост мэра из-за состояния здоровья.