СМИ: Несколько россиян уволили из госучреждений из-за отметок на сайте Навального

Несколько россиян лишились работы в госучреждениях из-за того, что поставили метку на сайте митинга в поддержку Навального. Об этом пишет «МБХ медиа».

Так, о своем увольнении сообщила преподавательница художественной школы при Строгановской академии в Москве. Юлия Цейхместрюк рассказала изданию, что причиной стала ее отметка на сайте протестной акции и последующий слив данных.

«Мне позвонил около 12 дня мой непосредственный руководитель, директор художественной школы Петр Козорезенко, перепуганный, сказал, что ему пришел указ руководства о моем увольнении. Сказал: «Говорят, что ты собралась на какой-то митинг, поставила какую-то метку, объясни мне, что вообще происходит?». Он заслуженный художник, за политическими новостями не следит и даже не слышал про митинги в поддержку Алексея Навального, у нас с ним хорошие отношения, он не хочет меня увольнять, но, судя по всему, у него нет другого выхода», — рассказала художница. Ее договор ГПХ будет расторгнут. Юлия отмечает, что не была на митинге, хоть и ставила метку на карте, а на прошлой неделе ей пришло письмо с адреса navalnyfail.ru с личными данными и угрозами отправить их ее руководству. Действия академии девушка назвала репрессиями.

«Я не активист, за мной нет штрафов и дел. Я не веду каких-то гуманитарных предметов, где бы мы дискутировали насчет политики. Я учу детей рисунку и живописи — и это все. Иллюстрирую книги. Но я не отказываюсь от своей позиции. Я не представляю, как можно иллюстрировать добрую и ясную литературу и закрывать глаза на происходящие вокруг преступления и несправедливость», — заявила она.

До этого в сети появилось видео инженера-технолога Мосгортранса Яны Холодовой, которую также уволили после слива личных данных тех, кто поставил метку на сайте протестной акции. Она сообщила, что ее потребовали уволить «сверху». После того, как история попала в СМИ, начальство поменяло позицию. Также об увольнении рассказала редактор оной из государственных радиостанций. Кроме того, в пятницу появились сообщения о «чистках» в холдинге ВГТРК, откуда уволили несколько людей после того, как их имена появились в слито базе данных.

Утечка, о которой идет речь, произошла перед акцией в поддержку Навального 21 апреля. Соратник политика Леонид Волков сообщил, что ее организовал бывший сотрудник ФБК*. Пользователи говорили, что их персональная информация была взята с сайта госуслуг.

*ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.