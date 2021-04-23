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Адвокаты не смогут посетить Навального в удлиненные майские праздники

23.04.2021

Защитники не смогут попасть в колонию к Алексею Навальному на всем протяжении майских нерабочих дней, которых по указу Владимира Путина, будет 10. На это в Twitter обратил внимание Леонид Волков. 

«Новость о «праздничных днях» для меня лично значит только одно: у нас 11 дней не будет новостей от Алексея и об Алексее», — написал соратник оппозиционера, и добавил, что практика не пускать адвокатов к заключенным по выходным является произволом. 

Навальный по настоянию личных лечащих врачей сегодня прекратил голодовку, которую держал с 31 марта. Медики заявили, что вывод из голодовки должны проводить подготовленные для этого специалисты, и потребовали перевезти политика в Москву для надлежащего обследования. 

Президент Владимир Путин объявил 23 апреля дни между майскими праздниками нерабочими. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

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