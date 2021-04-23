SpaceX отправила второй пилотируемый корабль к МКС

Компания SpaceX вместе с NASA отправила второй корабль Crew Dragon к Международной космической станции. Полет займет около суток.

На борту космического корабля два астронавта из США, Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также по одному астронавту из Франции (Томас Песке) и Японии (Акихико Хосидэ). Видеозапись старта ракеты-носителя Falcon 9 опубликована в Twitter SpaceX.

Crew Dragon с астронавтами должен пристыковаться к МКС 24 апреля в 12:09 МСК. Команда проведет на станции примерно полгода и будет находиться там одновременно с экипажем первого Crew Dragon. В блоге NASA говорится, что первая возвращаемая ступень Falcon 9 уже приземлилась обратно на платформу стартового комплекса.

Crew Dragon 1 с экипажем из четырех человек отправили к МКС в ноябре 2020 года. На станции сейчас работают семь человек: российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт JAXA Соити Ногути.





Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021



