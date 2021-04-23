Любовь Соболь о выходе из голодовки

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки»

Навальный прекращает голодовку. Это случилось только благодаря невероятной поддержке людей.

Сейчас будут очень тяжелые дни выхода из голода, знаю по себе. Первая неделя выхода - по сути та же голодовка: есть ничего нельзя, можно пить только соки и очень жидкие каши, в очень маленьком количестве (счет на десятки миллилитров), через промежутки времени. 24 дня голодовки означают, что и выходить из нее он будет столько же. Твердую пищу есть начнет не скоро. Примерно через неделю после начала голодовки желание есть уходит, сейчас же оно вернется и это будет еще одним испытанием. Организм очень сильно хочет есть обычную пищу, а тебе еще долго будет нельзя этого делать. Также все сильно усложняется тем, что у Навального в условиях тюрьмы нет доступа к нормальной еде, нет возможности делать соки, нет доступа к свежим овощам, что есть у людей, проходящих через выход из голодовки на свободе. В таких условиях подорвать здоровье на этом этапе проще простого.

В общем, если кому-то кажется, что прямо сейчас Алексею будет полегче, это не так. Сил ему, моральных и физических! Мы все должны продолжать бороться за его свободу!

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