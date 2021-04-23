Врачи Навального потребовали перевезти политика в Москву

Врачи Алексея Навального выпустили собственное медицинское заключение о его состоянии. Они использовали данные гражданских врачей из больницы Владимира, куда политика перевезли несколько дней назад для обследования.

Полный текст заявления публикует «Новая газета». Лечащие врачи Навального пишут, что ему так и не обеспечили «корректное обезболивание». «Он испытывает боль в течение 2 месяцев. Это нарушает все стандарты и этические принципы», — пишут они.

Кроме того, спустя два месяца после появления первых симптомов оппозиционеру до сих пор не установили диагноз. «Ни в одном из документов мы не видели попытки рассмотреть с чем связано онемение и жжение в руках и стопах, ослабление брюшных рефлексов. Это не может объясняться грыжей пояснично-крестцового отдела позвоночника». Врачи советуют провести МРТ и включить в круг возможных причин заболевания полинейропатию. Также авторы письма обращают внимание на то, что ряд анализов Навального говорит об угрозе его жизни, в частности — высокий уровень калия и низкий уровень натрия. Кроме того, ему не провели даже ЭКГ. К тому же, по словам медиков, выводить человека из голодовки должны специалисты с особыми навыками, а о наличии таковых в колонии точно сказать нельзя.

Врачи требуют срочно обезболить Навального, установить ему полноценный диагноз и провести нужные исследования, для чего следует перевезти его в Москву, «в гражданский многопрофильный стационар высокого уровня». Выбор больницы должен быть согласован с семьей политика и его лечащими врачами, а в ходе обследования нужно собрать консилиум, в том числе с привлечением западных специалистов.

Обращение подписали пятеро лечащих врачей оппозиционера. Днем ранее они выпустили заявление, в котором призвали Навального прекратить голодовку и согласиться на компромисс в виде осмотра гражданскими медиками Владимира. Сегодня политик прекратил голодовку.