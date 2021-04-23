Минюст внес «Медузу» в список СМИ-иноагентов

Интернет-издание «Медуза» Минюст России внес в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

В реестр добавили «юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014)». Также список пополнило ООО «Первое антикоррупционное СМИ».

Гендиректор «Медузы»Галина Тимченко сообщила, что Минюст никак не уведомил издание о внесении в реестр иноагентов. «Узнала 5 минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали», — сказала она изданию «Подъем».

Теперь в списке СМИ-иноагентов 19 юридических и физических лиц. «Медуза» будет обжаловать решение о включении издания в реестр.