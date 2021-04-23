Членам ОНК запретят критиковать ФСИН и рассказывать о заключенных

Членам общественных наблюдательных комиссий запретят критиковать ФСИН и рассказывать о заключенных без их ведома. Об этом говорится в новой редакции профильного кодекса этики.

В документе также содержится запрет на рассказы о конфликтах с сотрудниками уголовно-исполнительной системы и на публичные высказывания от имени комиссии, если те не являются «уполномоченным на то председателем ОНК». Кроме того, этический кодекс запрещает разглашать информацию об арестованных для «использования ее в своих профессиональных интересах либо интересах третьих лиц». Глава комиссии Общественной палаты Александр Воронцов, которого цитирует Znak.com, считает, что по документу, выявив нарушение, член ОНК должен использовать «законный механизм» для ее решения, а не «не использовать полученную информацию в целях повышения своей узнаваемости в медиапространстве или извлечения иной выгоды».

Изменения приняли на заседании координационного совета ОНК при Общественной палате России. Правозащитница Ева Меркачева назвала новую редакцию этического кодекса «уничтожением ОНК».

В начале апреля из состава общественной наблюдательной комиссии исключили правозащитницу Марину Литвинович. Ее обвинили в разглашении персональных данных из дела Любови Соболь, а затем стали заявлять, что она неоднократно нарушала этические нормы. Сама Литвинович рассказывала о жалобах на нее сотрудников ФСБ, так как защитница часто посещала СИЗО «Лефортово», дела некоторых арестантов которого расследует это ведомство.