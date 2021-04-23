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ЦБ повысил ключевую ставку до 5%

23.04.2021

Банк России повысил ключевую ставку сразу до 5%. Он ужесточил денежно-кредитную политику сильнее, чем ожидали большинство аналитиков, отмечает РБК. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, рынок готовился к повышению на 0,25 п.п., хотя и не исключал роста ставки на 0,5 п.п.

Центробанк в феврале объявил о завершении периода смягчения денежно-кредитной политики, а в марте повысил ставку ее на 0,25 п.п., до 4,5% — большинство участников рынка тогда ждали ее сохранения. Свое решение он объяснил тем, что восстановление внутреннего спроса «приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее», а «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных».

«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска», — объясняет сегодня свое решение регулятор.

ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. 

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