ЦБ повысил ключевую ставку до 5%

Центробанк в феврале объявил о завершении периода смягчения денежно-кредитной политики, а в марте повысил ставку ее на 0,25 п.п., до 4,5% — большинство участников рынка тогда ждали ее сохранения. Свое решение он объяснил тем, что восстановление внутреннего спроса «приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее», а «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных».
«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска», — объясняет сегодня свое решение регулятор.
ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%.