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Путин объявил дни с 1 по 11 мая нерабочими

23.04.2021

Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. С таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, докладывая ему о ситуации с распространением коронавируса в регионах. По ее словам, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы, что создает определенные риски.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — сказал Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в семи регионах. 

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