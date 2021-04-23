Путин объявил дни с 1 по 11 мая нерабочими

Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. С таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, докладывая ему о ситуации с распространением коронавируса в регионах. По ее словам, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы, что создает определенные риски.



«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — сказал Путин.



Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в семи регионах.

