Мосгорсуд на 20 лет осудил доцента МАИ Воробьева по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима доцента МАИ Алексея Воробьева, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда. Также ученому предстоит выплатить 1 млн руб. штрафа.

Процесс в отношении Воробьева прошел в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены, отмечает «Интерфакс».

Кроме госизмены ученый признан виновным в подготовке к незаконному экспорту из России или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или оказании услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ч. 1 ст. 30 - ч. 3 ст. 189 УК), а также в покушении на контрабанду вооружения, материалов, которые могут использованы при создании оружия или стратегически важных товаров, ресурсов, культурных ценностей, диких животных и биологических ресурсов в составе организованной группы (ч. 3 - ст. 30 - ч. 3 ст. 226.1 УК).

Воробьев — доцент кафедры ракетных двигателей МАИ. Уголовное дело на него завели 14 февраля 2019 года. В одном из судебных решений говорится, что у него есть «обширные, устойчивые связи за пределами территории Российской Федерации, в том числе в Китайской Народной Республике» и он «приискивал возможность выезда в населенные пункты Российской Федерации, которые располагаются в непосредственной близости от российско-китайской государственной границы».