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Bloomberg: Российская климатическая программа стала самой «неамбициозной» среди стран G20

23.04.2021

Выступление Владимира Путина на онлайн-саммите по климату стало самым «неамбициозным» среди стран G20. Об этом пишет Bloomberg.

Так, российский президент рассказал об успехах: с 1990 года в стране сократили выбросы парниковых газов «в большей степени, чем многие другие страны», а к 2050 будет ограничен накопленный объем чистой эмиссии углерода. Издание отмечает, что, несмотря на обещания Путина, конкретных изменений в программе так и не появилось.

«США, Канада, Япония и Корея повысили свои обязательства, в результате чего Россия осталась одной из немногих стран в «большой двадцатке», не стремящейся к нулевым выбросам», — отмечает агентство.

Ранее Путин поручал снизить выбросы парниковых газов в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Фактически, пишет издание, это не означает изменения климатической политики России, а использование экосистем, о которых говорил Путин, критикуют ученые и не поддерживает Парижское соглашение. В целом страна занимает четвертое место в мире по объему загрязнения экологии. При этом загрязнение экологии, вызванное деятельностью стран ЕС, в 1,5-2 раза выше российского.

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