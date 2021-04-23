Россия высылает польских дипломатов

Россия объявила о высылке пяти польских дипломатов. Им надлежит покинуть страну «до исхода дня 15 мая 2021 года», сообщили в МИД.

Послу Польши в Москве был выражен решительный протест по поводу «необоснованного объявления троих сотрудников посольства РФ» в Варшаве «persona non grata» «под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны», пояснили в МИД России.

«Это стало очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений. Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада», — говорится в заявлении.

15 апреля в МИД Польши сообщили о высылке трех сотрудников российского посольства в Варшаве, обвинив их в нарушении дипломатического статуса и вредоносной деятельности.



5 февраля Москва объявила о высылке дипломатов Польши, Германии и Швеции из-за их присутствия на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. После этого Министерства иностранных дел этих стран сообщили, что высылают по одному российскому дипломату из своих столиц. Самая массовая взаимная высылка дипломатов в последнее время объявлена между Москвой и Прагой из-за скандала со взрывом склада боеприпасов в 2014 году, в котором чехи обвиняют российские спецслужбы. Сокращается и состав дипмиссий США в Москве и РФ в Вашингтоне. Послы обеих стран отозваны для консультаций.