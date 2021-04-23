Полиция назвала фейком сообщения о пытках координатора ростовского штаба Навального

В МВД назвали фейком информацию о пытках координатора штаба Навального Ксении Середкиной. В ведомстве заявили, что ее никто не задерживал, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу.

Активистка заявила, что 23 апреля ее похитили четверо мужчин, увезли в неизвестном направлении и пытали.

«Иду пешком из Широчанки. Они заставляли меня глотать резиновую дубинку. Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много», — рассказала она в Twitter. Также девушка опубликовала фотографию изрезанной руки. Позже Середкина сказала, что обратится в полицию с заявлением о пытках.