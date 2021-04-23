Тамаре Эйдельман вменяют организацию несогласованной акции

На заслуженного учителя России, историка Тамару Эйдельман хотят составить протокол о нарушении КоАП в части организации массового мероприятия. Как говорится в повестке, которую ей доставил участковый, 26 апреля на Эйдельман составят протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

Ранее историк рассказала, что к ней пришел «участковый, с ним какой-то еще товарищ, не представившийся». Они предложили пройти с ними в связи с размещенным в Facebook посте. Без повестки Эйдельман идти куда-либо отказалась.

Эйдельман инициировала письма в «Красный крест» и «Врачам без границ», в которых призывала организации поддержать Алексея Навального, который требует допустить к нему независимых медиков. Обе организации ответили, что предпочитают не вмешиваться в политические дела.

21 апреля по всей стране прошли акции в поддержку Навального. За их организацию и участие в разных городах активисты получают штрафы и аресты. Оштрафовали также академика РАН Ефима Хазанова.