Академика РАН признали организатором митинга из-за репоста в соцсетях

Суд в Нижнем Новгороде признал академика РАН Ефима Хазанова виновным в организации несанкционированной акции и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

«Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф. Буду обжаловать. Всем сочувствующим еще раз спасибо за участие», — написал он в Facebook.

Сумму штрафа за репост сообщения о митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля уточняет «Радио Свобода»*. 20 тыс. руб. академику придется выплатить, если не выиграет апелляцию, за организацию массового мероприятия, повлекшего за собой нарушение общественного порядка.

Хазанов — заместитель директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики, лауреат Государственной премии России. Его задержали 21 апреля в собственном кабинете, из которого по видеосвязи участвовал в общем собрании РАН.

Академик ранее в Facebook публиковал репосты информации Навального из колонии, обращение правозащитников к Путину, а также посты Леонида Волкова о состоянии здоровья Навального. Он также подписывал обращение актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей против практики политических преследований, полицейского и судебного произвола, бесчеловечных избиений мирных граждан со стороны полиции.

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