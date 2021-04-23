Организатора форума муниципальных депутатов оштрафовали на 150 тысяч

На 150 тысяч рублей суд оштрафовал одного из организаторов форума муниципальных депутатов Татьяну Усманову.

«Суд назначил мне 150 000 рублей штрафа из-за якобы нарушенных коронавирусных норм. Единственными виновными тут были силовики, которые запихнули 200 человек в тесные автозаки», — написала она в Twitter.

Форум «Муниципальная Россия» должен был проходить с 13 по 14 марта. В первый день его сорвала полиция, задержав всех участников — около 200 человек. На многих составили протоколы о «деятельности нежелательной организации». В МВД также говорили, что задержания произошли из-за «нарушения санитарно-эпидемиологических требований». Усманова, как ИП, оплачивала аренду зала для мероприятия.