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Организатора форума муниципальных депутатов оштрафовали на 150 тысяч

23.04.2021

На 150 тысяч рублей суд оштрафовал одного из организаторов форума муниципальных депутатов Татьяну Усманову.

«Суд назначил мне 150 000 рублей штрафа из-за якобы нарушенных коронавирусных норм. Единственными виновными тут были силовики, которые запихнули 200 человек в тесные автозаки», — написала она в Twitter.

Форум «Муниципальная Россия» должен был проходить с 13 по 14 марта. В первый день его сорвала полиция, задержав всех участников — около 200 человек. На многих составили протоколы о «деятельности нежелательной организации». В МВД также говорили, что задержания произошли из-за «нарушения санитарно-эпидемиологических требований». Усманова, как ИП, оплачивала аренду зала для мероприятия.

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