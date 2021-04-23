Мария Степанова вошла в шорт-лист Букеровской премии

Российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии с книгой-эссе «Памяти памяти». Также в список финалистов попали Давид Диоп из Франции («Ночью вся кровь черная»), Мариана Энрикес из Аргентины («Опасности курения в постели»), Бенхамин Лабатут из Испании («Когда мы перестанем понимать мир»), Ольга Равн из Дании («Сотрудники») и Эрик Вюйяр из Франции («Война бедных»).

«В «Памяти памяти» рассказывается о том, как, казалось бы, обычной еврейской семье каким-то образом удалось пережить бесчисленные преследования и репрессии прошлого века. После смерти своей тети Мария Степанова строит историю из выцветших фотографий, старых открыток, писем, дневников и груд оставленных сувениров: увядшее хранилище столетней жизни в России. Книга пронизана редкой интеллектуальной любознательностью и чудесно тихим поэтическим голосом. Погружаясь в различные формы — эссе, художественную литературу, мемуары, путевые заметки и исторические документы — Степанова собирает обширную панораму идей и личностей и предлагает совершенно новое и смелое исследование культурной и личной памяти», — описывается произведение на сайте премии.

С момента изменения формата пять лет назад, когда премию стали вручать ежегодно и за определенную книгу, а не за сборник изданных на английском языке произведений, Степанова стала первым автором из России, который смог пробиться в «длинный список». В 2009 году в число номинантов входила Людмила Улицкая.