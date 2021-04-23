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Россияне значительно сократили траты на еду

23.04.2021

Россияне радикально сократили траты на базовые продукты питания. Об этом сообщает исследовательский центр «Тинькофф Data» на основе анализа транзакций, отчет цитирует «Коммерсантъ».

Так, в 2021 россияне урезали траты на покупку овощей и фруктов на 30-60%, на четверть уменьшились траты на мясо, на 40% —на хлебобулочные изделия. За февраль 2021 года покупки только яблок упали на 60% год к году. Картофель стали покупать меньше на 30%. Расходы на говядину сократились на 25%. При этом выросли траты россиян на сахар (на 18%). Одновременно на 10% выросли расходы на государственные сборы, включая налоги, пошлины и штрафы.

Главными причинами ситуации эксперты назвали рост инфляции. По официальным данным, за февраль стоимость продуктовой корзины увеличилась на 16%, а прожиточный минимум увеличили на 7,5%. Кроме того, за время пандемии россияне изменили потребительское поведение, отказавшись от импульсивных покупок.

Опрошенные журналом Forbes эксперты отмечают, что сейчас продуктовая инфляция в России находится на самом высоком уровне за последние пять лет. Производители прогнозируют рост цен на различные группы товаров, в том числе овощи.

 

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