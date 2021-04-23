Во Владивостоке открыли мемориальные доски в честь лидеров КНДР

В торжественной обстановке чиновники Приморского края и Владивостока открыли памятные доски в честь визитов лидеров КНДР Ким Чен Ына и Ким Чен Ира. На досках, которые разместили на здании железнодорожного вокзала Владивостока, указаны даты, когда северокорейские лидеры останавливались здесь: 23 и 24 августа 2002 года — Ким Чен Ир, 24 и 26 апреля 2019 года — Ким Чен Ын.

Как сообщает «Интерфакс», в торжественной церемонии участвовали представители генконсульства КНДР во Владивостоке, правительства Приморского края и администрации Владивостока. Зампред регионального правительства Константин Шестаков отметил, что краю что региону неоднократно выпадала честь и ответственность встречать руководителей КНДР. Он также выразил надежду на активное развитие двусторонних отношений.