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Короткометражку о геях сняли с программы ММКФ

23.04.2021

Московский международный кинофестиваль убрал из программы короткометражный фильм «Фанаты». По словам режиссера Севы Галкина, причин ему не объяснили. 

Фильм должны были показывать сегодня в Центральном доме кино в Москве. «Открытые медиа» со слов Галкина пишут, что 21 апреля с ним связался представитель ММКФ и сообщил, что ленту «категорически запретили к показу». 

«Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады», — рассказал Галкин.

Лента повествует о футбольных фанатах, которые преследуют гомосексуалов и сами начинают отношения друг с другом. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 2018 году, когда фанатов футбольных клубов приговорили к срокам за убийство. Режиссер рассказал, что подавал заявку на ММКФ «для хохмы» и был удивлен, что фильм прошел отбор. 
Ранее «Артдокфест» снял с показов фильм о геях в Чечне «Тихий голос». Тогда причиной стало давление: к основателю фестиваля приходил представитель чеченской диаспоры с требованием отменить сеансы, затем все билеты на показ были куплены одномоментно и с одной банковской карты. До этого сеансы «Артдокфеста» в Петербурге сорвала полиция и Роспотребнадзор.

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