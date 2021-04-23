Короткометражку о геях сняли с программы ММКФ

Фильм должны были показывать сегодня в Центральном доме кино в Москве. «Открытые медиа» со слов Галкина пишут, что 21 апреля с ним связался представитель ММКФ и сообщил, что ленту «категорически запретили к показу».
«Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады», — рассказал Галкин.
Лента повествует о футбольных фанатах, которые преследуют гомосексуалов и сами начинают отношения друг с другом. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 2018 году, когда фанатов футбольных клубов приговорили к срокам за убийство. Режиссер рассказал, что подавал заявку на ММКФ «для хохмы» и был удивлен, что фильм прошел отбор.
Ранее «Артдокфест» снял с показов фильм о геях в Чечне «Тихий голос». Тогда причиной стало давление: к основателю фестиваля приходил представитель чеченской диаспоры с требованием отменить сеансы, затем все билеты на показ были куплены одномоментно и с одной банковской карты. До этого сеансы «Артдокфеста» в Петербурге сорвала полиция и Роспотребнадзор.