Координатор ростовского штаба Навального сообщила о пытках

В ночь на пятницу силовики задержали координатора ростовского штаба Навального Ксению Середкину — они заставляли глотать ее дубинку и вырезали на руке букву «Н», рассказала она.

«Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много», — написала Середкина в Twitter.

Как пишет Znak.com, по словам руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова, Середкиной похитившие ее мужчины говорили: «Тебе нравится буква «Н», мы будем тебе ее вырезать».

По какому поводу задерживали активистку, неизвестно.