Чехия и Россия оставят в посольствах по 32 сотрудника

Чехия и Россия будут располагать 32 сотрудниками в посольствах в Москве и Праге, сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Blesk. В это число входят по семь дипломатов и по 25 человек административно-технического состава, передает РБК. При этом число сотрудников генеральных консульств не изменится.



Министр также пояснил, что 63 человека о высылке, которых было объявлено 22 апреля, Чехия не стала объявлять персонами нон грата. «Они теоретически могут вернуться к нам в посольство в будущем, потому что они не имеют статуса депортированных, то есть нежелательных лиц», — сказал он.



По словам Кулганека, высылка российских дипломатов предварительно обсуждалась всем руководством страны, в том числе премьер-министром Андреем Бабишем и президентом Милошем Земаном. Они оба дали согласие на объявление России ультиматума, в рамках которого Прага предлагала Москве отказаться от объявления чешских дипломатов персонами нон грата.



Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетице, в котором погибли два человека. С этим и связан дипломатический скандал последних дней.