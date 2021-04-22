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CIT: Не вся техника, о которой говорил Шойгу, возвращается с границ с Украиной

22.04.2021

Несмотря на слова министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск от украинских границ, часть техники остается на месте. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

Расследователи пишут, что речь идет о технике 41-й армии. Шойгу в своей речи приказал вернуть в места постоянной дислокации личный состав 58-й (Северный Кавказ), 41-й армий (ЦВО), 7-й, 98-й и 76-й десантных дивизий. На это отведено 10 дней, несмотря на то что их переброска в Крым и к границе с Украиной заняла около месяца.

CIT отмечает со ссылкой на слова Шойгу, что 41-я армия останется на полигоне «Погоново» под Воронежем минимум до сентября, когда запланированы учения «Запад-2021». «Стоит отметить, что при необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней. В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск», — говорят расследователи.

Они также ссылаются на слова аналитика Энди Сколлика, который напомнил, что в 2014 года Россия также заявляла об отводе войск от украинской границы, но часть сил осталась тогда на месте и обстреливала украинские войска, а затем получила подкрепление и вошла на Донбасс.

Ранее CIT, основываясь на фотографиях и видеозаписях очевидцев, а также на спутниковых снимках, сообщила о переброске войск к южным границам и лагере военных в Воронежской области.

Сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил об окончании учений и отводе войск с юга в места постоянной дислокации. Ранее Украина, США, НАТО и ЕС требовали прекратить эскалацию конфликта.

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