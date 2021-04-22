CIT: Не вся техника, о которой говорил Шойгу, возвращается с границ с Украиной

Несмотря на слова министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск от украинских границ, часть техники остается на месте. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

Расследователи пишут, что речь идет о технике 41-й армии. Шойгу в своей речи приказал вернуть в места постоянной дислокации личный состав 58-й (Северный Кавказ), 41-й армий (ЦВО), 7-й, 98-й и 76-й десантных дивизий. На это отведено 10 дней, несмотря на то что их переброска в Крым и к границе с Украиной заняла около месяца.

CIT отмечает со ссылкой на слова Шойгу, что 41-я армия останется на полигоне «Погоново» под Воронежем минимум до сентября, когда запланированы учения «Запад-2021». «Стоит отметить, что при необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней. В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск», — говорят расследователи.

Они также ссылаются на слова аналитика Энди Сколлика, который напомнил, что в 2014 года Россия также заявляла об отводе войск от украинской границы, но часть сил осталась тогда на месте и обстреливала украинские войска, а затем получила подкрепление и вошла на Донбасс.

Ранее CIT, основываясь на фотографиях и видеозаписях очевидцев, а также на спутниковых снимках, сообщила о переброске войск к южным границам и лагере военных в Воронежской области.

Сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил об окончании учений и отводе войск с юга в места постоянной дислокации. Ранее Украина, США, НАТО и ЕС требовали прекратить эскалацию конфликта.