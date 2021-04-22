Зеленский приветствовал отвод российских войск от украинских границ

Президент Владимир Зеленский заявил, что приветствует уменьшение численности российских войск на границе с Украиной.

«Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку», — написал он в Twitter.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска завершают свои учения и с 23 апреля начнут возвращаться на места постоянной дислокации.