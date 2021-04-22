Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече

Владимир Путин, отвечая на предложение Владимира Зеленского встретиться на территории Донбасса, обвинил Украину в разрушении отношений с Россией.

«Действующее руководство Украины предприняло много шагов, разрушающих отношения с РФ. Это касается и двусторонних отношений, это касается попытки разрушения РПЦ, это касается отношения к русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине», — заявил Путин.

По его словам, он приветствует желание Зеленского начать восстановление отношений, но «возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече?»