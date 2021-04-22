Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече

Владимир Путин, отвечая на предложение Владимира Зеленского встретиться на территории Донбасса, обвинил Украину в разрушении отношений с Россией.
«Действующее руководство Украины предприняло много шагов, разрушающих отношения с РФ. Это касается и двусторонних отношений, это касается попытки разрушения РПЦ, это касается отношения к русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине», — заявил Путин.
По его словам, он приветствует желание Зеленского начать восстановление отношений, но «возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече?»«Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — сказал президент России.
20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Он отметил тогда, что на переговорах представителей «нормандской четверки» только Россия отказалась принимать совместное заявление о восстановлении режима полного прекращения огня.