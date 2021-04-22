Словакия высылает трех российских дипломатов, заявили премьер Эдуард Хегер, министром обороны Ярослав Нау и глава МИД страны Иван Корчок.

«Словакия не может терпеть, если деятельность представителей иностранных дипломатических миссий не соответствует согласованным принципам», — заявил Хегер прессе. — Обеспечение безопасности граждан — одна из важнейших задач государства».

Дипломаты должны покинуть страну через семь дней, пишет издание Spectator. Ожидается, что Россия предпримет аналогичные шаги и, вероятно, отправит домой трех словаков из посольства Словакии в Москве.

Словакия пошла на этот шаг в ответ на предполагаемый саботаж со стороны российских спецслужб, приведший к взрыву склада боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. «Это решение было принято на основе оценки деятельности, но оно также является выражением солидарности с Чешской Республикой», — сказал Иван Корчок.

О том, что Россия должна отозвать из Праги десятки своих дипломатов до начала мая, заявил сегодня глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Таким образом он решил уравнять численный состав дипмиссий обеих стран после того, как Москва не выполнила его ультиматум о возвращении чешских дипломатов в Россию. Расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией призвал свое правительство чешский Сенат, парламентарии также проголосовали за сокращение численности российского посольства в Праге до одного человека.

Все это последствия взрыва в 2014 году склада боеприпасов в Чехии, в причастности к которому Прага обвиняет сотрудников российской разведки. В ЕС Чехию поддержали.