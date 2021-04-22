SMM-редактора московского штаба Навального оштрафовали по статье о неповиновении полицейскому

Суд в Люберцах оштрафовал на две тысячи рублей избитого полицейскими SMM-редактора штаба Навального Александра Шепелева за неповиновение силовикам.

По версии МВД, во время обыска Шепелев «стал вести себя агрессивно, отталкивать в сторону, угрожать неприятностями по службе, на неоднократные требования прекратить свои противоправные действия не реагировал, стал вести себя более агрессивно, хватал за форму, пытался спровоцировать драку». В результате к оппозиционеру «была применена физическая сила, в том числе боевые приемы борьбы», передает «Медиазона».

Сам он рассказывал, что во время обыска 21 апреля его избили, требуя отдать пароли от гаджетов. Пока он лежал на полу, силовики стояли у него на щиколотках и наступали ногами на челюсть и шею. Кроме того, сотрудника штаба били по ребрам, в пах и по голове.

Обыск у Шепелева состоялся в рамках расследования «санитарного дела». Шепелев проходит по нему в качестве свидетеля.