Прага уравнивает численность штата российского посольства с чешским в Москве

Чехия решила сократить штат российского посольства в Праге до численности состава чешского представительства в Москве. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, Россия должна до конца мая отозвать своих дипломатов, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

21 он заявил, что Россия должна вернуть всех высланных ранее чешских дипломатов до полудня четверга. Он поставил ультиматум: если этого не произойдет, Прага вышлет еще несколько сотрудников российского посольства. «Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим», — ответила на это представитель МИД России Мария Захарова.

После взаимной высылки дипломатов из-за скандала со взрывом боеприпасов на территории Чехии, в котором обвиняют сотрудников российской военной разведки, штат российского посольства в Праге составил 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ — пять дипломатов и 19 технических служащих.