Москва отказывается исполнять резолюцию ПАСЕ по Навальному

Российские власти не станут выполнять требование резолюции ПАСЕ об освобождении Алексея Навального, которая принята сегодня. Об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

«Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда», — написал он в Telegram.

В резолюции ПАСЕ призвала Россию освободить Навального «при любых обстоятельствах» до проведения заседания комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека, то есть до 7 июня. Парламентарии сослались на требование ЕСПЧ от 17 февраля о немедленном освобождении оппозиционера на основании 39-го правила регламента Европейского суда об обеспечительных мерах. Мосгорсуд в феврале отказался освободить политика по этому требованию ЕСПЧ, «поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы Российской Федерации».