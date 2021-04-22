Москалькову переназначили на пост омбудсмена

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что условия содержания Алексея Навального и уровень его медобслуживания соответствуют международным стандартам — сегодня ее переизбрали на пост омбудсмена.

В ответе Москальковой генсекретарю совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, отмечается, что фактов, свидетельствующих о грубом или жестоком отношении с Навальным в колонии, не установлено. Ночью ему отводится 8 часов беспрерывного сна, а после объявления голодовки политик находится под усиленным контролем врачей. При этом, подчеркивает омбудсмен, Навальный допустил 14 нарушений порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что получил выговоры.

Сегодня Госдума переназначила Москалькову на пост Уполномоченного по правам человека.